اعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيرة) أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان صحفي ان عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعاديتين نتج عنهما سقوط شظايا بأحد الأحياء السكنية ما اسفر عن تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات دون وجود خسائر بالأرواح.

واكد المالكي ان محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية بتعمد استهداف المدنيين تعبر عن إفلاس تلك المليشيات وتكشف نهجها اللاأخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية.

واشار إلى ان هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة ممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني والتي تعد جريمة حرب حسب الاعراف الدولية.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيات الحوثية الإرهابية وتحييد قدراتها وبكل صرامة وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.