توقع رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية ضرار العلي استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار خلال الأيام المقبلة وعطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف العلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان البلاد واقعة تحت تأثير نشاط في الرياح الشمالية الغربية ومن المتوقع أن تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة مشيرا إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر خصوصا على المناطق البرية والمكشوفة.

وأوضح أن الطقس سيكون حارا إلى شديد الحرارة خلال فترة النهار تتراوح درجات الحرارة العظمى مابين 45 و47 درجة مئوية ويكون حارا نسبيا خلال فترة الليل حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 30 و34 درجة مئوية.

ودعا مرتادي البحر إلى توخي الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 6 أقدام بالاضافة الى قائدي المركبات خاصة على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ والرمال الزاحفة.

وشدد على ضرورة متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق إدارة الارصاد الجوية للهواتف الذكية وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي (kuwaitmet) والموقع الخاص بإدارة الأرصاد الجوية (met.gov.kw).