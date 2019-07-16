السعودية تسمح رسميًا للمعتمرين بالتنقل في كل مناطق المملكة

قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر المفروض على تنقل المعتمرين خارج حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، والسماح لهم بزيارة كل مناطق البلاد، في خطوة مرتقبة ستجلب للبلاد مزيدًا من العوائد الاقتصادية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: إنّ مجلس الوزراء قرر ”استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها“.

ويستفيد من القرار الجديد ملايين المعتمرين الذين ستتاح لهم زيارة مختلف المدن السعودية خلال مدة التأشيرة الممنوحة لهم، بعد أن كان ذلك ممنوعًا عليهم في الماضي.

وزار السعودية هذا العام أكثر من 8 ملايين معتمر من مختلف دول العالم، في زيادة عن عدد معتمري العام الماضي، حيث تعمل المملكة على خطة لجذب مزيد من المعتمرين بحيث تشمل رحلتهم للمملكة زيارة مدنها ومعالمها السياحية.

ويحصل المعتمر القادم للسعودية على تأشيرة مدتها 30 يومًا، فيما لا تتجاوز أيام أداء مناسك العمرة في أطول حالاتها الأسبوعين، ما يضطر المعتمرين لمغادرة المملكة قبل انتهاء تاريخ تأشيراتهم لعدم قدرتهم على زيارة مدن جديدة غير مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.