وفيات يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019

فاطمة هاشم محمد عبدالله، «54 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية البلوش، الجابرية، للنساء: حسينية البلوش، الجابرية، «عصراً فقط»، ت: 66509449.

نورة ناصر فهاد القحطاني، أرملة عبدالمحسن مبارك ظافر العجمي، «86 عاماً»، شيعت، للرجال: في المقبرة فقط، للنساء: الصباحية، ق2، ش5، م23، ت: 99130366 – 55354345.

حاجي سلطان حاجي ملا يوسف، «79 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، للنساء: شرق، حسينية سيد علي، ت:‍ 96665115.

محترم أحمد علي، أرملة زنكي حسين زنكي، «77 عاماً»، شيعت، للرجال: المنصورية، حسينية الأوحد، للنساء: القادسية، ق8، ش80، م10، ت: 50111411 – 65921234.

أمينة محمد علي شموه، أرملة حسن محمد شهاب شموه، «89 عاماً»، التشييع صباح الأربعاء، للرجال: الرميثية، شارع المسجد الأقصى، حسينية عقيلة الطالبين، للنساء: الرميثية، ق5، ش55، م15، ت: 90950112 – 66668243.

عبدالكريم عبدالعزيز عباس الصفار، «75 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، ق2، ش21، م3، حسينية أبو الفضل العباس، للنساء: الرميثية، ق10، ش101، م16، حسينية العترة الطاهرة، «عصراً فقط»، ت: 66681964 – 66950073.

عبداللطيف عبدالرحمن الياقوت، «76 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال: الفيحاء، ديوان الياقوت، ق2، ش27، م1، مقابل نادي شباب الفيحاء، للنساء: صباح السالم، ق10، شارع الأول، ج6، م9، ت: 66792414.

عادل حجي يوسف الحجي، «63 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال: الفيحاء، ديوان عبداللطيف العيسى، للنساء: السلام، ق5، ش506، م11، ت: 66993692 – 99662624.

محمد عبدالغفور طالب الكندري، «69 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: جنوب السرة، الزهراء، ق5، ش14، م24، ت: 99006080 – 99662477.