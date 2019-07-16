حل سمك الزبيدي اليوم الثلاثاء “ضيفا عزيزا” على الأسواق والموائد الكويتية بعد إعلان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انتهاء فترة حظر صيده في المياه الإقليمية والتي امتدت ل45 يوما.

وتراوحت أسعار بيع سمك الزبيدي الذي شهد إقبالا كثيفا في يومه الأول باعتباره من أشهى الأسماك التي يقبل عليها سكان الكويت ما بين 100 و130 دينارا كويتيا (نحو 328 و427 دولارا أمريكيا) على التوالي للسلة الواحدة وزن 10 كيلوغرامات.

ويتميز (الزبيدي) بمذاقه الطيب وفوائده الغذائية والصحية المتعددة علما بأنه يمنع صيده في فترات زمنية محددة من العام بغية حماية المخزون السمكي وإعطاء مهلة كافية للأسماك للتكاثر وتنمية المخزون.