تشهد سماء الكويت “حاليا” ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر والتي بدأت عند الساعة ال02ر11 من مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي ويتوقع أن تستمر حتى الثانية من صباح الغد.

وتحدث الظاهرة التي تشاهد أيضا على نطاق واسع حول العالم بسبب دخول القمر منطقة ظل الأرض التي تمتد إلى مليون و400 ألف كيلومتر لتحجب الأرض بذلك ضوء الشمس عن القمر.

وقال الباحث الفلكي في النادي العلمي الكويتي بدر العميرة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش أمسية فلكية نظمها (النادي) حول ظاهرتي الكسوف والخسوف بهذه المناسبة إن سماء البلاد تشهد حاليا ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر والتي تستمر نحو ثلاث ساعات.

وأضاف العميرة أن القمر سيمر خلال حدوث الظاهرة التي تتكرر للمرة الثانية هذا العام على طرف ظل الأرض وبنسبة 65 في المئة من سطحه.

من جانبه قال الفلكي والمؤرخ الكويتي العضو الشرفي للجمعية الفلكية البريطانية عادل السعدون ل(كونا) إن المراصد الفلكية الكويتية تتابع “حاليا” مراحل الخسوف الجزئي للقمر.

وأضاف السعدون أن الخسوف الذي بدأ في تمام الساعة 02ر11 من مساء اليوم سينتصف عند الساعة 32ر12 وينتهي بحلول الثانية من صباح الأربعاء.

وأوضح أن الخسوف يحدث عندما يدخل القمر في ظل الأرض إذ يتحول لون جزء منه إلى الأسود وبمرور الوقت يتحرك القمر باتجاه الجهة اليسرى ليزداد اسودادا.

وذكر أنه عند الساعة 32ر12 يبدو القمر كقرص قد قضم منه جزءا إذ يكون وقتها في منتصف الخسوف الذي يبدو في أكثر حالاته ليختفي ما نسبته 65 في المئة من القمر.

وأفاد بأنه بعد دقائق يبدأ القمر في الخروج التدريجي من حالة الخسوف لتظهر أجزاء من قرصه حتى يخرج نهائيا من ظل الأرض وينتهي الخسوف عند الثانية من صباح الأربعاء.