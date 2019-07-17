بعد ضبط صاروخ للجيش القطري في إيطاليا… الدوحة: تم بيعه لدولة نتحفظ على ذكرها

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إن صاروخا فرنسي الصنع كان يملكه في السابق الجيش القطري عثر عليه في ترسانة ضخمة من الأسلحة ضبطت في إيطاليا، باعته قطر قبل 25 عاما لدولة ثالثة.

وقالت الشرطة الإيطالية يوم الاثنين إن صاروخ جو- جو “ماترا” فرنسي الصنع تابع للقوات المسلحة القطرية اكتشف خلال غارات على متعاطفين مع النازيين الجدد.

وفي تصريح لوكالة “رويترز”، قالت قطر إن الصاروخ كان جزءًا من عملية بيع أسلحة أكبر إلى دولة “صديقة” ثالثة قبل 25 عامًا، دون تحديد هوية البلد الثالث.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في بيان “السلطات في قطر بدأت على الفور تحقيقًا مع جانب السلطات الإيطالية المعنية وسلطات دولة صديقة أخرى تم بيع صاروخ ماترا إليها قبل 25 عامًا”.

وقالت الخاطر “تم بيع قطر للصاروخ في عام 1994 بصفقة تضمنت 40 صاروخًا من طراز Matra Super 530 لدولة صديقة نرغب في عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق”.

وقالت الشرطة الإيطالية إن المشتبه بهم حاولوا بيع الصاروخ في محادثات مع جهات اتصال على شبكة رسائل WhatsApp. وأظهرت الفحوصات اللاحقة أن السلاح كان في حالة صالحة للعمل ولكنه يفتقر إلى شحنة متفجرة.

وقالت الخاطر “تعمل قطر عن كثب الآن مع الأطراف المعنية بما في ذلك إيطاليا للكشف عن الحقائق وتشعر بالقلق الشديد إزاء الكيفية التي انتهى بها صاروخ تم بيعه قبل 25 عامًا في أيدي طرف ثالث من غير الدول”.

تعمل دولة قطر عن كثب مع الأطراف المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة والدولة التي بيعت لها الأسلحة لكشف الحقائق، كما نؤكد على قلقنا من أن صاروخاً بيع قبل 25 سنة انتهى به المطاف في أيادي طرف ثالث لا يمثل دولة أو حكومة.

تعمل دولة قطر عن كثب مع الأطراف المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة والدولة التي بيعت لها الأسلحة لكشف الحقائق، كما نؤكد على قلقنا من أن صاروخاً بيع قبل 25 سنة انتهى به المطاف في أيادي طرف ثالث لا يمثل دولة أو حكومة. — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) ١٦ يوليو ٢٠١٩

وقال مسؤولون إن الشرطة الإيطالية صادرت صاروخ جو-جو وكمية ضخمة من الأسلحة الآلية خلال غارات على جماعات اليمين المتطرف.

وحسب صحيفة “إندبندنت” فقد تم اعتقال ثلاثة رجال، أحدهم مرتبط بحزب سياسي إيطالي فاشي جديد.

وقالت شرطة تورينو في بيان إن أحد الرجال المعتقلين خاض الانتخابات دون جدوى كمرشح في مجلس الشيوخ عن حزب فورزا نوفا الفاشي في عام 2001.

وفي منزله في غالاراتي، عثرت الشرطة على تسعة أسلحة هجومية ، وحوالي 30 بندقية صيد، ومسدسات، وحراب، فضلاً عن ذخيرة ولوحات نازية قديمة تحوي صليب معقوف.

وتم اعتقال رجلين آخرين بعد أن عثرت الشرطة على صاروخ فرنسي الصنع في حظيرة للطائرات كان من الواضح أنها كانت معدة للبيع.

وورد في البيان أن الصاروخ جاء من قطر.

وتم تسمية الرجال المعتقلين في وسائل الإعلام الإيطالية باسم فابيو ديل بيرجولو، 50 عامًا، وهو ناشط في حزب فورزا نوفا، وأليساندرو مونتي، مواطن سويسري يبلغ من العمر 42 عامًا، وفابيو برناردي، إيطالي يبلغ من العمر 51 عامًا.

A French Matra R530F air to air missile (Apparently Qatari AF is the legitimate owner?) recovered from a neo-Nazi gang, #Italy, along with an arsenal of firearms. Apparently operational, not sure how they'd ever launch it unless they borrowed a Houthi or two.

1/ pic.twitter.com/HQRcHvJUG3 — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) ١٥ يوليو ٢٠١٩

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن العملية إنها غير مسبوقة من حيث الكمية، ونقلت عن الشرطة قولها إنه خلال العملية “تم ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطري “.

وقالت الشرطة إنه “خلال العملية تم ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطري”، في إشارة إلى صاروخ “ماترا” الذي يزن 245 كيلوغراما.

وذكرت “فرانس 24” أن هذا الصاروخ الذي يبلغ طوله 3,54 مترا مصنوع في فرنسا، وكان صاحبه ديل بيرغيولو يأمل في بيعه مقابل 470 ألف يورو، وفقا لتقارير وسائل إعلام إيطالية.

وأشارت إلى أن العملية غير مسبوقة من حيث كمية الأسلحة. كما عثرت أيضا في المخبأ على بنادق هجومية آلية، وصفتها بأنها من “أحدث جيل”.

وقالت الشرطة إن الصاروخ كان “بدون شحنة متفجرة، ولكنه قابل لإعادة تجهيزه من قبل أشخاص متخصصين في هذا المجال”.

وشملت الاعتقالات الأخرى سويسريا (42 عاما) وإيطاليا (51 عاما)، متهمين بحيازة وتسويق الصاروخ الذي عثرت عليه الشرطة في مستودع بالقرب من مطار ريفاناتزانو تيرمي الصغير في مقاطعة بافيا.

وقادت الرسائل التي اعترضتها الشرطة إلى التحري حول ديل بيرغيولو، الذي أرسل صورا للصاروخ المعروض للبيع عبر تطبيق “واتساب”.

وتمت مداهمة منزله بعد وضعه تحت المراقبة حيث عثر على مجموعة من الأسلحة بينها مدفع رشاش من طراز سكوربيون و306 قطعة سلاح و20 حربة. وأصدر حزب “فورزا نوفا” بيانا الاثنين نأى فيه بنفسه عن ديل بيرغوليو.

نشرة الشرطة الإيطالية تُظهر ترسانة كبيرة من الأسلحة بما في ذلك صاروخ جو-جو يقولون إنهم صادروها في غارات على النازيين الجدد في تورينو

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي شيء عن وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بعد المداهمة، حض الحزب الديمقراطي المعارض من يسار الوسط الحكومة الشعبوية في البلاد على بذل المزيد من الجهد للتعامل مع المتطرفين اليمينيين.