أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى سيار العنزي بفوز العداء الكويتي يعقوب اليوحة بلقب مسابقة فرنسا الدولية ضمن منافسات 110 أمتار حواجز وإحرازه الميدالية الذهبية وتفوقه على أبرز أبطال اللعبة.

وقال العنزي في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن اللاعب اليوحة تمكن من إحراز المركز الأول في هذه المسابقة بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره 41ر13 ثانية مما يؤهله لدخول الدور النهائي للمسابقة والمقرر إقامته في قطر سبتمر المقبل.

وأضاف أن ما حققه اليوحة يوم أمس الثلاثاء في بطولة فرنسا الدولية يبعث على الطمأنينة والثقة لاستعداده لخوض غمار بطولة قطر ويشكل أيضا دافعا قويا لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

ولفت إلى حرص الاتحاد على توفير كل الإمكانات للاعبين الكويتيين لتحقيق مزيد من الإنجازات في المحافل الرياضية الكبيرة مبينا أهمية إعداد برنامج تدريبي قوي للعدائين الكويتيين في المنافسات المقبلة.

وثمن الدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة بقيادة مديرها العام الدكتور حمود فليطح مشددا على أن الاتحاد لن يقصر في دعم العدائين الكويتيين في المحافل القارية والدولية المقبلة لرفع علم الكويت عاليا.