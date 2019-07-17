“هيومن رايتس ووتش”: الكويت تعيد 8 معارضين مصريين إلى بلدهم بصورة غير قانونية

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم : إن السلطات الكويتية أعادت 8 معارضين مصريين إلى بلدهم في 15 يوليو/تموز 2019 ، رغم المخاطر الجسيمة القائمة بالتعرض للتعذيب والاضطهاد في مصر مضيفة بالقول : يبدو أن ترحيل المذكورين ينتهك التزامات الكويت بموجب القانون الدولي.

وكانت الحكومة الكويتية اعلنت في ١٢ يوليو الماضي أنها ألقت القبض على المعارضين الثمانية بعد اصدار أحكام قضايية ضده في مصر والسلطات المصرية طلبتهم على اثر ذلك.

من جهتها طالبت هيومان رايتس ووتش السلطات الكويتية بأن توقف أية ترحيلات أخرى مزمعة إلى مصر بحق أي شخص يواجه خطر المعاملة السيئة حال عودته، وأن تحاسب المسؤولين عن الترحيلات الأخيرة.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “عرضت السلطات الكويتية للخطر الجسيم 8 رجال فرّوا من الاضطهاد الشامل في مصر وظنّوا أنهم وجدوا الملاذ الآمن في الكويت. من المروع أن تتحرك الكويت بهذه الطريقة لصالح أجهزة الأمن المصرية ذات السُمعة المروعة، وتعيد المعارضين إلى حيث هم عرضة للتعذيب والاضطهاد”.