تركيا تتوعد بالرد على مقتل دبلوماسييها في هجوم أربيل

توعدّت الرئاسة التركية بالرد على الهجوم الغادر الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل العراقية، الأربعاء.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عبر حسابه في تويتر.

وقال قالن إنه سيتم الرد بالشكل اللازم على هجوم أربيل الشنيع، وإن التدابير بدأت للعثور على مرتكبيه.

ودعا قالن بالرحمة على موظف القنصلية التركي الذي استشهد جراء الهجوم الشنيع، وتقدم بالتعازي لذويه.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن أحد موظفي القنصلية التركية تعرض إلى هجوم مسلح غادر أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى استشهاده.

وأضاف البيان :” نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت”.