“الجمارك”: ضبط نحو 6 ملايين حبة “تنباك” في ميناء الشويخ

واصل رجال الإدارة العامة للجمارك التصدي لمحاولات تهريب المواد المحظورة، حيث احبط رجال ميناء الشويخ تهريب نحو 6 ملايين حبة تنباك والتي أكدت وزارة الصحة ممثلة في إدارة الصحة المهنية أنها محظورة، هذا ووجه مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة أسامة الرومي وبعد تلقيه إخطارا من نائب المدير العام لشؤون المنافذ الشيخ فيصل العبدالله الصباح بالتحفظ على المواد المضبوطة، وهي واردة من دولة خليجية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المستوردة.

وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الإعلام الجمركي مراقب التفتيش والاستيداع بميناء الشويخ مساعد الحليلة، إن رجال ميناء الشويخ اشتبهوا في حاويتين وصلتا قبل اشهر الى المستودعات الجمركية وحاولت الشركة المستوردة إعادة تصديرها بعد ان فشلت على الأرجح في محاولات تهريبها الى داخل البلاد.

وأضاف الحليلة: تنفيذا لقانون الجمارك، تم فتح الحاويتين، الأولى 40 قدما والثانية 20 قدما ليتبين انهما تحتويان على نحو 5 ملايين و700 ألف حبة تنباك، مضيفا أن الشركة التي جلبت المواد المحظورة دونت في البيان الجمركي ما يفيد باحتواء الحاوية على مشتقات تبغ.

هذا، وأشرف على عملية الضبط وحصر المضبوطات في المستودعات الجمركية مراقب المستودعات ناصر الدلماني ومراقب التفتيش والاستيداع محمد سلطان العتيبي.

من جهته، ثمن مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية صالح مصلح الحربي يقظة رجال جمرك الشويخ، مشيرا إلى أن التشدد في التفتيش دفع المستورد إلى تجنب تسلم الحاوية ومحاولة إعادة تصديرها مجددا ليتم ضبط الشحنة المحظورة.