قال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم الأربعاء أنه سيتم العمل على تطوير منفذ (سفوان – العبدلي) من أجل تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري البري بين البلدين.

وأضاف الروضان في تصريح صحفي خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان تطوير منفذ (سفوان – العبدلي) يأتي استكمالا لجهود حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في زيارته السابقة للعراق ولزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

واوضح أن الهدف من زيارته للبصرة حل جميع المعوقات التجارية بين البلدين والنهوض بها الى مستويات جيدة مشيرا الى انه سيتم ايضا اجراء زيارات مختلفة لعدد من المحافظات العراقية.

وأكد أهمية تعزيز آفاق التعاون التجاري بين البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية وبما يصب في مصلحة الشعبين مؤكدا حرص الكويت على تطوير العلاقات مع العراق واستعداد الشركات الكويتية للاستثمار وتأهيل البنى التحتية.

من جانبه قال وزير التجارة العراقي الدكتور محمد العاني ل(كونا) أن البلدين مقبلين على اتفاقات اقتصادية كثيرة تساهم في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين موضحا ان نقطة الانطلاق ستكون في منفذ (سفوان – العبدلي) لزيادة التبادل التجاري.

وأضاف العاني أن البلدين يتجهان في اتجاه سياسي وتجاري واقتصادي جديد مؤكدا تصميم بلاده على الانفتاح الاقتصادي لتطوير العلاقات بين البلدين.

ووصل الوزير الروضان اليوم إلى البصرة برفقة وفد رسمي يضم ممثلين لعدة جهات حكومية منها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والإدارة العامة للجمارك ووزارة الخارجية والهيئة العامة للطرق والنقل البري وذلك في زيارة رسمية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين بالإضافة الى تفقد منفذ (سفوان – العبدلي).

كما يضم الوفد ممثلين عن وزارة الداخلية وغرفة التجارة وبلدية الكويت ووزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية ووزارة الكهرباء بالإضافة إلى جهات أخرى ذات علاقة.