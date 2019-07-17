وفيات يوم الاربعاء 17 يوليو 2019

زهرة علي حسن بارون، زوجة تقي خليفة عرب، «61 عاماً»، شيعت، للرجال: الرميثية، حسينية أم البنين، ق9، شارع أسامة بن زيد، ج93، م38، للنساء: الرميثية، حسينية أم خالد، ق2، ج20، م4، ت: 65887744 – 94020666.

حمدية جاسم الخلف، أرملة حمد خلف الصانع، «81 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء في المقبرة فقط، للنساء: اليرموك، ق3، ش2، ج16، م13، ت: 99081155.

إسماعيل حسين حيدر، «82 عاماً»، شيع، للرجال: صباح السالم، مسجد أبوالفضل العباس، ق1 تجاري، ش127، للنساء: العمرية، ق1، الشارع الرابع، م49، ت: 99979210 – 50705653.

فاضل عبدالله أحمد الفهد، «72 عاماً»، شيع، للرجال: اليرموك، ق4، ش2، م4، للنساء: اليرموك، ق4، ش3، ج3، م36، ت: 65620277 – 97555393 – 99333682.

فاطمة محمد خليفة، زوجة ناصر عبدالله الشيحة، «62 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، ق10، ش1، ج1، م17، للنساء: العدان، ق3، ش23، م42، ت: 66747486 – 62227199.

صالح خليفة خلفان سليمان، «62 عاماً»، شيع، للرجال: الخالدية، ق1، شارع غزة، م45ب، للنساء: الخالدية، ق1، شارع غزة، م45أ، ت: 96668383 – 65117418.

موسى أحمد فهد الفهد، «64 عاماً»، شيع، للرجال: العديلية، ق3، شارع سامي المنيس، ديوان الفهد، مقابل نادي كاظمة، للنساء: كيفان، ق4، ش41، م2، ت: 99000656.

عيسى خالد هداج المطيري، «5 أشهر»، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 66730634.

مضف جالي غانم الجريد، «88 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، بمقبرة صبحان، للرجال: الفحيحيل، ق9، شارع مطلق العدواني، مقابل بيت التمويل، للنساء: الفحيحيل، ق9، ش21، م32، ت: 97644233 – 99874911.

سناء بدر حبيب جمعة، «34 عاماً»، شيعت، للرجال: الرميثية، ق4، شارع المسجد الأقصى، م33، «العزاء ابتداء من يوم الخميس»، ت: 94085336.

سليمان نواف ثنى العنزي، «21 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الخميس، للرجال: الشامية، ق3، شارع عبدالله الرومي، م53، للنساء: الزهراء، ق2، ش203، م37، ت: 99880225 – 65596900.