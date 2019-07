أبرز ميزات تصميم تويتر الجديد وطريقة تفعيله

أعلنت تويتر يوم الإثنين الماضي عن البدء في إطلاق إصدار جديد لسطح المكتب Twitter.com ليصبح أسرع وأسهل في التصفح وأكثر تخصيصًا.

يتيح لك إصدار تويتر الجديد تغيير لون الخلفية، وحجم الخط، وألوانه، كما أعلنت تويتر أنها تستكشف خيار تخطيطات الألوان الجديدة على تطبيق الأجهزة المحمولة.

إلى جانب خيارات الألوان الجديدة؛ يوجد تنسيق جديد يتماشى بشكل أكبر مع تطبيق تويتر للهواتف، فعلى سبيل المثال: في الإصدار الجديد ستجد شريطًا على الجانب الأيسر يعرض أزرار الصفحة الرئيسية والاشعارات، والرسائل، الإشارات المرجعية، والقوائم،وملفك الشخصي، والمزيد، ما يجعل التصفح بين علامات التبويب المختلفة أسهل وأسرع.

للوصول إلى الميزات الجديدة ستحتاج إلى التبديل من من الإصدار القديم إلى شكل الإصدار الجديد، ولكن تويتر لا يزال يعرض الميزات الجديدة في الحسابات بشكل تدريجي، لذا استمر في التحقق إذا لم يصلك الإصدار الجديد حتى الآن.

إليك كيفية الحصول على إصدار تويتر الجديد:

أول شيء عليك القيام به هو التبديل إلى التصميم الجديد من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى حسابك على تويتر من خلال جهاز الكمبيوتر.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings، ثم حدد خيار (تجربة تويتر الجديد) Try out the new Twitter.

سيتغير تخطيط تويتر بالكامل، حيث ستجد أن قائمة الإعدادات الخاصة بك قد انتقلت إلى الجانب الأيسر كما هو واضح في الصورة التالية.

الميزات الجديدة:

من واقع تجربتنا للميزات الجديدة؛ يوجد بالفعل فرق كبير بين الإصدار القديم والإصدار الجديد، حيث يمكنك التخلص من اللونين الأبيض والأزرق اللذان يشتهر بهما الموقع والتمتع بالكثير من الألوان الجديدة المتنوعة مثل: البرتقالي والبنفسجي، والأخضر، وحتى الوردي، بالإضافة إلى ذلك ستجد سهولة في تصفح علامات التبويب المختلفة، والأهم من ذلك روعة الوضع الداكن.

للوصول إلى الميزات الجديدة؛ ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

من الشريط الجانبي الذي ظهر لك على اليسار؛ اضغط على علامة التبويب الأخيرة (المزيد) More.

اضغط على خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings & Privacy.

تحت قسم (عام) General، اضغط على خيار (الشاشة) Display.

سترى مربعًا من الخيارات القابلة للتخصيص، به ثلاثة خيارات هي: حجم الخط، واللون، والخلفية.

خيار (حجم الخط) Font size: يوفر لك أربعة خيارات لحجم الخط، وهو يؤثر على كل النصوص في صفحة تويتر الخاصة بك: الإعدادات، والتغريدات، وTrends، اختر الخيار الذي يناسبك عن طريق النقر على الدوائر التي تتوافق مع خيارات حجم الخط.

خيار (اللون) Color: في خيارات الألوان الجديدة يمكنك اختيار التمسك باللون الأزرق، ولكن يمكنك أيضًا الاختيار بين الأصفر والوردي والبنفسجي، والبرتقالي، والأخضر. وسيؤدي تفعيل هذا الخيار إلى تغير لون الروابط، وأزرار الصفحة الرئيسية، وزر التغريد، والمتابعة.

خيار (الخلفية) Background: هناك الآن ثلاثة خيارات أساسية للاختيار من بينها، الأول Default وهو يوفر لك الخلفية البيضاء الأصلية، الثاني Dim الذي يحول لون شاشتك إلى اللون الرمادي والثالث الوضع الداكن Lights out الذي يجعل الخلفية سوداء بالكامل.