قرعة سهلة لمصر والمغرب.. وصدام عربي في تصفيات أمم إفريقيا 2021

أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، التي أجريت اليوم الخميس، في أحد الفنادق في مصر، عن مواجهات سهلة لمنتخبات مصر والمغرب والجزائر.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السابعة مع كينيا وتوجو وجزر القمر، فيما جاء منتخب المغرب على رأس المجموعة الخامسة مع منتخبات موريتانيا وأفريقيا الوسطى وبوروندي.

فيما تواجد منتخب الجزائر الذي يستعد لخوض نهائي أمم أفريقيا 2019 أمام السنغال غدًا الجمعة، في المجموعة الثامنة مع كل من زامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا.

كما شهدت القرعة صدامًا عربيًا قويًا بين تونس وليبيا في المجموعة العاشرة، علمًا بأنهما يقعان مع تنزانيا وغينيا الاستوائية.

وأسفرت القرعة أيضًا عن بعض المواجهات القوية مثل غانا وجنوب أفريقيا في المجموعة الثالثة، ونيجيريا وبنين في المجموعة الثانية عشرة.

نتيجة القرعة:



المجموعة الأولى مالي غينيا ناميبيا ليبيريا × تشاد المجموعة الثانية بوركينا فاسو أوغندا مالاوي جنوب السودان × سيشل المجموعة الثالثة غانا جنوب إفريقيا السودان موريشيوس × ساو تاومي المجموعة الرابعة الكونغو الديمقراطية الجابون أنجولا جيبوتي × جامبيا المجموعة الخامسة المغرب موريتانيا إفريقيا الوسطى بوروندي المجموعة السادسة الكاميرون الرأس الأخضر موزمبيق رواندا المجموعة السابعة مصر كينيا توجو جزر القمر المجموعة الثامنة الجزائر زامبيا زيمبابوي بوتسوانا المجموعة التاسعة السنغال الكونغو غينيا بيساو أي سواتيني المجموعة العاشرة تونس ليبيا تنزانيا غينيا الاستوائية المجموعة الحادية عشرة كوت ديفوار النيجر مدغشقر إثيوبيا المجموعة الثانية عشرة نيجيريا بنين سيراليون ليسوتو

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد قسّم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى 5 مستويات، حيث يضم كل من المستويات الأول والثاني والثالث 12 منتخبا، بينما يضم كل من المستوى الرابع والخامس 8 منتخبات فقط.

ومن المقرر أن تلعب منتخبات المستوى الخامس مواجهات مباشرة مع بعضها البعض (4 مواجهات)، على أن تنضم المنتخبات الأربعة الفائزة للمستوى الرابع ليصبح 12 منتخبا.

وقُسمت المنتخبات المشاركة إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات الكان 2021 مباشرة.

وفيما يلي تصنيف المنتخبات المشاركة في التصفيات:

التصنيف الأول: الجزائر – بوركينا فاسو – الكاميرون – كوت ديفوار – مصر – غانا – مالي – المغرب – نيجيريا – الكونغو الديمقراطية – السنغال – تونس.

التصنيف الثاني: بنين – الكونغو – الجابون – غينيا – كينيا – ليبيا – موريتانيا – النيجر – الرأس الأخضر – جنوب أفريقيا – أوغندا – زامبيا.

التصنيف الثالث: أنجولا – مدغشقر – مالاوي – موزمبيق – ناميبيا – سيراليون – السودان – تنزانيا – توجو – أفريقيا الوسطى – غينيا بيساو – زيمبابوي.

التصنيف الرابع: بوروندي – بوتسوانا – جزر القمر – إثيويبيا – أي سواتيني – رواندا – ليسوتو – غينيا الاستوائية.

التصنيف الخامس: تشاد – جيبوتي – جامبيا – ليبيريا – موريشيوس – ساو تومي – جزر سيشل – جنوب السودان.