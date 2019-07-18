وفيات يوم الخميس 18 يوليو 2019

الشيخة مريم بدر عبدالعزيز مالك الصباح، «26 عاماً»، شيعت، للرجال: في المقبرة، يوم واحد فقط، للنساء: الجابرية، ق12، ش5، م396، ت: 25355074.

عالية حمزة علي حمزة، «24 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: بنيد القار، حسينية سيد علي، ملاحظة العصر فقط، ت: 97444544 – 67777003.

منى فهد سعد سعود العازمي، زوجة بدر محمد سعد العازمي، «51 عاماً»، شيعت، للرجال: سلوى، ق8، شارع سالم الحريص، م24، للنساء: سلوى، ق9، ش4، م33، ت: 60005010.

هيا محمد سليمان الحبيب، أرملة محمد حمد الجمعة، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق1، شارع نصف اليوسف، ديوان الحبيب، م36، للنساء: حطين، ق3، ش315، م31، ت: 90977222 – 55572015.

وضحة جاسم خلف الثنيان، «72 عاماً»، شيعت، للرجال: مبارك الكبير، ق1، ش17، م31، للنساء: القصور، ق2، ش4، م16، ت: 96088839 – 96690043 – 97602001.

ثامر خضر محمد الخالدي، «80 عاماً»، شيع، للرجال: قاعة المباركية، مقابل المعهد التجاري، العارضية الصناعية، للنساء: العارضية، ق11، ش2، ج1، م19، ت: 97777357 – 96621222.

موضي ناصر مبارك المنديل، أرملة خلف مبارك المنديل، «88 عاماً»، شيعت، للرجال: العمرية، ق2، ش4، م41، ديوان المنديل، للنساء‍: صباح السالم، ق10، ش1، ج4، م24، ت: 97433331 – 99021841.

عبدالمحسن محمد مبارك السعيد، «77 عاماً»، شيع، للرجال: حطين، ق2، ش224، م7، للنساء: قرطبة، ق3، الشارع الأول، ج3، م8، ت: 66677797.

وسمية عبداللطيف خالد الحاتم، زوجة بدر ناصر عبدالله المقهوي، «66 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح السالم، ق10، ش1، ج13، م40، للنساء: العارضية، ق7، ش3، ج4، م27، ت: 66666717 – 66226211.

علي حسين محمود صالح الفرس، «28 عاماً»، شيع، للرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، ابتداء من يوم الجمعة، للنساء: حسينية الإمام الحسين، سلوى، ق1، ش7، م27، ابتداء من عصر الجمعة، ت: 99797580.

مبارك مهدي حسن العجمي، «19 عاماً»، شيع، العدان، ق2، ش23، م20، ت: 65582228.

فاطمة الزهراء أحمد يوسف الحسن، «21 عاماً»، شيعت، الدعية، حسينية بوحمد، اعتباراً من الجمعة، للرجال: صباحاً وعصراً، للنساء: عصراً فقط، ت: 97974228 – 98020530.

صالح محمد سليمان الحبيب، «59 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الحبيب، عبدالله السالم، ق1، شارع نصف اليوسف، مقابل المسجد، للنساء: السلام، ق2، ش221، م8، ت: 55154422.