انطلقت فعاليات الدورة ال34 من مهرجان (جرش) للثقافة والفنون في المسرح الروماني الشمالي بمدينة (جرش) الأثرية اليوم الخميس بمشاركة فنية وغنائية وأدبية عربية واسعة بينها فرقة (نغم الكويت) الموسيقية الكويتية.

وافتتح رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز أولى أمسيات المهرجان الذي تتضمن فعالياته بجانب الحفلات الغنائية والموسيقية امسيات شعرية ولقاءات فكرية وادبية ومعارض للأشغال اليدوية والحرف التقليدية بالاضافة الى عروض السينما وأنشطة متخصصة للأطفال.

وقال وزير الثقافة والشباب الأردني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور محمد أبو رمان في كلمة أمام حفل الافتتاح ان الاحتفاء السنوي بمهرجان (جرش) يؤكد أهمية التمسك بالثقافة بفروعها باعتبارها “القوة الناعمة للدولة”.

وأضاف أبو رمان أن الثقافة هي التي تعكس صورة المجتمعات والدولة وتشكل حبل التواصل والامتداد بين الماضي والحاضر والمستقبل “فهي الطاقة الحية التي تمثل السلاح الناجع في حماية المجتمعات وهويتها وتصوغ مستقبلها”.

وأشار إلى أن مهرجان (جرش) اصبح علامة من علامات الثقافة الأردنية ومن المهرجانات العربية والعالمية المتميزة في حقلي الثقافة والفنون وسط امتزاج جمال الآثار وإرثها بالفن والثقافة والأدب.

وشمل حفل اليوم الافتتاحي على أغاني وأشعار وطنية أردنية و بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات الأردنيين وحضور رسمي وشعبي حاشد على أن تشهد الأيام المقبلة حفلات لنخبة من نجوم الغناء العربي منهم مارسيل خليفة ونانسي عجرم ولطفي بوشناق ووائل كفوري ومحمد منير.

وتشارك فرقة (نغم الكويت) بقيادة المايسترو الكويتي راشد النويشير في المهرجان الذي تستمر فعالياته لعشرة أيام وستقدم عرضين يومي 25 و 26 يوليو الجاري على مسرح (أرتيمس) بالمدينة الأثرية القديمة في محافظة (جرش) بينما العرض الثاني سيكون على المسرح الثقافي الملكي بالعاصمة عمان.