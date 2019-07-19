قالت إيران اليوم الجمعة ان جميع طائراتها المسيرة في المنطقة بما يتضمن مضيق (هرمز) “سليمة” نافية ما أعلنته الولايات المتحدة بشأن تدمير طائرة إيرانية من هذا النوع أمس.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية عن المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابوالفضل شكارجي تأكيده أن جميع الطائرة الايرانية المسيرة في المنطقة ومضيق (هرمز) “سليمة” موضحا ان الطائرة التي تحدث عن إسقاطها الرئيس الامريكي دونالد ترامب “قد عادت الى قواعدها سالمة بعد تنفيذها مهمات الاستطلاع والسيطرة المخطط لها”.

واضاف شكارجي أنه “لم يكن هناك أي تقرير يدل على وقوع مواجهة فعلية من قبل البارجة الحربية الامريكية (يو.اس.اس بوكسر) مع الطائرات الايرانية المسيرة” معتبرا أن اطلاق مثل هذه التصريحات الامريكية “يأتي في سياق إثارة التوتر وزعزعة الامن في المنطقة”.

من جانبه ذكر مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان “إيران لم تفقد أي طائرة مسيرة لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان آخر”.

وكان ترامب اعلن مساء امس أن السفينة (يو.اس.اس .بوكسر) دمرت طائرة مسيرة ايرانية في مضيق (هرمز).

وقال ترامب للصحفيين ان السفينة “اتخذت اجراء دفاعيا ضد الطائرة المسيرة الايرانية حيث اقتربت هذه الطائرة من السفينة بصورة كبيرة وتجاهلت عدة نداءات بالابتعاد” مضيفا ان الطائرة الايرانية هددت امن السفينة وطاقمها “ما ادى الى تدميرها بصورة فورية”.

كما قال المتحدث باسم وزارة الأمريكية (بنتاغون) جوناثان هوفمان في بيان مساء أمس ان السفينة كانت تبحر في المياه الدولية متجهة نحو مضيق (هرمز) لتنفيذ “عبور مخطط له سابقا” الا ان “طائرة مسيرة اقتربت من السفينة حتى باتت على مسافة تشكل خطرا عليها” مؤكدا ان “السفينة اتخذت إجراءات دفاعية ضد الطائرة المسيرة لضمان سلامة السفينة وطاقمها”.