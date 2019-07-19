وفيات يوم الجمعة 19 يوليو 2019

بتلا عبيد حمد الهاجري، أرملة ضيدان حربي الهاجري، 89 عاما، شيعت، ضاحية علي صباح السالم، ق 6، ش 10، م 32، تلفون: 51222158، 99852554.

بيبي سيد عبدالله سيد حسين الحسيني، زوجة سيد حمزة سيد حسين سيد مهدي، 93 عاما، شيعت، الرجال: مسجد النقي – الدسمة، تلفون: 55080345، النساء: حسينية بوشهري، الشعب، العصر فقط، ق 6، ش 69، م 8، تلفون: 55123185.

هيا علي مبارك الدوب، زوجة صالح عبدالله القبندي، 71 عاما، شيعت، الرجال: قرطبة، ق 3، ش 5، ج 2، م 11، تلفون: 99661906، النساء: حطين، ق 2، ش 223، م 2، تلفون: 98878214.

فاطمة خليل عبدالله، أرملة محسن محمد العبود العنزي، 80 عاما، شيعت، العزاء قاصر على المقبرة فقط، تلفون: 55276676.

فتحية احمد عبدالله العلي المانع، أرملة عبدالوهاب سالم الرشود، 68 عاما، شيعت، الرجال: شمال غرب الصليبيخات، ق 2، ش 232، م 486، تلفون: 66605577، النساء: القرين، ق 1، ش 40، م 48، تلفون: 60014375.