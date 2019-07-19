حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 20 يوليو 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 47°

الحرارة الصغرى: 33°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.