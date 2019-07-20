رياضة

صحف الجزائر تحتفي بإنجاز الخضر في مصر

كوووره
منذ 29 دقيقة
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احتفلت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم السبت، بإنجاز المنتخب الأول، الذي توج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على السنغال 1 ـ 0 مساء الجمعة، بإستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية.

وكتبت صحيفة “الخبر“:”جابوها الرجالة”، في إشارة إلى الأداء البطولي للمنتخب وحصد اللقب.

وكتبت صحيفة “الشروق“: “الخضر أسياد أفريقيا.. تفوقنا عليهم جميعا”.

بينما اختارت صحيفة “النهار” عنوان: “نتوج بالبطولة بالقوة ونفرح جميعا”.

وأثنت صحيفة “لوكتيديان دوران” على الأداء الرائع للمنتخب، مضيفة أنه كان بطوليا حتى النهاية.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة “الوطن“: “الجزائر تعتلي قمة كرة القدم الأفريقية”، وكتبت “المجاهد” الحكومية: “الجزائر في سماء أفريقيا”.

ووصفت “كومبيتيسيون“، إنجاز المنتخب الجزائري في البطولة التي استضافتها مصر بــ “الفرعوني”.

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