صحف الجزائر تحتفي بإنجاز الخضر في مصر

احتفلت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم السبت، بإنجاز المنتخب الأول، الذي توج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على السنغال 1 ـ 0 مساء الجمعة، بإستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية.

وكتبت صحيفة “الخبر“:”جابوها الرجالة”، في إشارة إلى الأداء البطولي للمنتخب وحصد اللقب.

وكتبت صحيفة “الشروق“: “الخضر أسياد أفريقيا.. تفوقنا عليهم جميعا”.

بينما اختارت صحيفة “النهار” عنوان: “نتوج بالبطولة بالقوة ونفرح جميعا”.

وأثنت صحيفة “لوكتيديان دوران” على الأداء الرائع للمنتخب، مضيفة أنه كان بطوليا حتى النهاية.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة “الوطن“: “الجزائر تعتلي قمة كرة القدم الأفريقية”، وكتبت “المجاهد” الحكومية: “الجزائر في سماء أفريقيا”.

ووصفت “كومبيتيسيون“، إنجاز المنتخب الجزائري في البطولة التي استضافتها مصر بــ “الفرعوني”.