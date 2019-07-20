“الأوقاف” تجري قرعة توزيع مخيم عرفات على الحملات الكويتية

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبعثة الحج الكويتية، ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة أمس الأربعاء، قرعة توزيع مخيم مشعر عرفات على حملات الحج الكويتية لهذا الموسم 1440 وذلك بحضور الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية في وزارة الأوقاف نائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد ناصر المطيري ورئيس فريق وزارة الأوقاف في البعثة سطام المزين وممثلين عن الحملات.

وقال ‏نائب رئيس البعثة محمد ناصر المطيري وفي تصريح صحافي: لقد تم إجراء القرعة أمام مندوبي حملات الحج، مشيراً إلى أن الوزارة دأبت على إجرائها من أجل تعزيز قيمة الشفافية التي هي من قيم الوزارة المعتمدة في خطتها الاستراتيجية، كما أن إجراء القرعة بهذه الطريقة يعطي مصداقية أكثر وطمأنينة لأصحاب حملات الحج وحتى يتمكنوا جميعاً من اختيار الموقع الذي يناسبهم في مشعر عرفات من دون عوائق، وأيضاً يتحقق الهدف المنشود الذي نسعى جميعاً إلى تحقيقه، وهو توفير الراحة لضيوف الرحمن وبالتالي تستطيع جميع الحملات أداء واجبها على الوجه الأكمل، مما يمكّنها من الحفاظ على المكانة المميزة التي بلغتها في السنوات الماضية من الريادة بين جميع الحملات في العالمين العربي والاسلامي.مثمناً تعاون جميع أصحاب ومندوبي الحملات عند إجراء عملية القرعة لا سيما أنها تمت بكل يسر وسهولة ومن دون أي مشاكل أو معوقات.

وأردف المطيري قائلاً: إن إجراء القرعة تم بعد أن استلمت بعثة الحج الكويتية مقرات الحملات الكويتية في مشعر عرفات، كما تم تجهيز أكثر من 70 بالمائة من المخيمات في هذا المشعر، وقد حرصنا على تجهيزها قبل الوصول إلى الأراضي المقدسة بوقت كاف حتى تستطيع الحملات أداء المهام المنوطة بها كما هو مطلوب.

وتابع: إن بعثة الحج الكويتية لا تألو جهداً في خدمة حجاج دولة الكويت، لذلك كنا سباقين في إجراء القرعة عبر البرنامج الإلكتروني حتى تستطيع الحملات خدمة حجاجها بكل يسر وسهولة، وسوف تتبع هذه الخطوة، خطوات أخرى مماثلة في المرحلة المقبلة منها: توزيع مقرات الحملات في مشعر منى فور وصول جميع الحملات الى الأراضي المقدسة.

ودعا المطيري جميع الحجاج إلى التسجيل في حملات الحج الرسمية حيث أنها معتمدة من وزارة الأوقاف وتحت إشراف بعثة الحج الكويتية التي توفر لها جميع الخدمات اللازمة، كما تشرف على جميع الخدمات التي تقدمها الحملات للحجاج، مؤكداً أن البعثة تقوم بمتابعة الحملات بشكل يومي وحثيث للتأكد من تطبيقها لاشتراطات قانون الحج إضافة إلى تنفيذ بنود العقد المبرمة مع الحجاج.

وأشاد المطيري بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن من جميع دول العالم وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم مؤكداً أن ذلك ليس بغريب على كل الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية فقد لمسنا حسن الضيافة طوال السنوات الماضية ما يؤكد عمق العلاقة المميزة والمتينة بين بلدينا.