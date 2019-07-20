أعلن السفير الأمريكي لدى البلاد لورانس سيلفرمان اليوم السبت ان السفارة الامريكية ستنظم يوما ثانيا لاستخراج التأشيرات الطلابية في السادس من اغسطس المقبل نظرا للاقبال الكبير الذي شهده اليوم الاول.

وأضاف سيلفرمان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة انتهاء اليوم السنوي الاول لتأشيرات الطلاب ان تشجيع الطلاب الكويتيين على الدراسة في الولايات المتحدة يعد من أهم أولويات السفارة.

وقال ان القسم القنصلي في السفارة انجز مئات المواعيد المحددة لتأشيرات الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم في جامعات الولايات المتحدة الامريكية.

وأكد ان الدراسة في الجامعات الامريكية “تعد الطلاب للنجاح في حياتهم المهنية” مضيفا انه من الممكن لكل طالب أن يختار بين 4000 جامعة معتمدة وعالية الجودة لتلبية كل احتياجاته واهتماماته.

وأشار الى ان الطلاب الشباب “سينضمون إلى خمسة أجيال من الكويتيين والكويتيات الذين درسوا في الولايات المتحدة الذين أصبحوا اليوم قادة في الحكومة والأعمال التجارية وفي مجالات أخرى”.

وقال سيلفرمان انه وممثلي الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة استقبلوا في اليوم الاول نحو 200 طالب في السفارة متمنين لهم النجاح والتفوق.