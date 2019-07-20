كشفت قرعة بطولة غرب آسيا لكرة القدم اليوم السبت عن مواجهة المنتخب الكويتي نظيره السعودي في أولى مبارياتهما بالبطولة في الرابع من أغسطس المقبل.

وطبقا لقرعة البطولة التي سيستضيفها العراق خلال الفترة من 30 يوليو الجاري الى 14 اغسطس القادم قسمت الفرق التسعة المشاركة الى مجموعتين ضمت الاولى العراق واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين وستقام جميع مبارياتها على ملعب (كربلاء) في محافظة (كربلاء) العراقية.

وفي المقابل تضم المجموعة الثانية كلا من الاردن والكويت والسعودية والبحرين وستقام مبارياتها على ملعب (فرانسوا حريري) في محافظة (أربيل).

ومن المقرر ان تقام مباراة الافتتاح بين العراق ولبنان في كربلاء في 30 يوليو الجاري تليها مباراة فلسطين واليمن على الملعب نفسه.

ووفقا لجدول مباريات المنتخب الكويتي فستكون اولها في الرابع من اغسطس مع المنتخب السعودي في اربيل والثانية في السابع منه وستكون مع المنتخب الاردني اما الثالثة والاخيرة ضمن المجموعة الثانية فستكون مع البحرين في العاشر من الشهر نفسه.

وتجرى جميع مباريات المنتخب الكويتي في نفس التوقيت عند الساعة العاشرة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (السابعة والنصف مساء بتوقيت غرينتش).

ويترشح من كلتا المجموعتين فريقان يخوضان المباراة النهائية في ملعب كربلاء في 14 اغسطس القادم.