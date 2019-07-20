حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 21 يوليو 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأحد
21 يوليو 2019
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلاً:
حار إلى حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 33°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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