محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 21 يوليو 2019

منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
21 يوليو 2019

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:
حار إلى حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 33&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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