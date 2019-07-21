بريطانيا تحذر رعاياها في مصر من “هجمات إرهابية محتملة”

حذرت الخارجية البريطانية، السبت، رعاياها المسافرين والمتواجدين في مصر من “هجمات إرهابية محتملة”.

جاء ذلك في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني بالتزامن مع إعلان الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى مصر لمدة 7 أيام كـ”إجراء احترازي”.

وقال البيان: “من المرجح جدا أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر. وبالرغم من أن الهجمات غالبًا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه لا يزال هناك خطر ماثلا بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد”.

وأوضح البيان أن “الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن المصرية، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة الكبيرة التي يرتادها الأجانب”.