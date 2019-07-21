أعلن التجمع الوطني الديمقراطي (الحزب الثاني في السلطة بالجزائر) اليوم السبت انتخاب أمين عام جديد بالنيابة حيث زكت قيادته السياسية وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي كمسؤول أول استعدادا للمواعيد الانتخابية المقبلة.

وقال الحزب في بيان إن أعضاء المجلس الوطني زكوا ميهوبي أمينا عاما بالنيابة خلفا للأمين العام ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الموجود رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش بتهم تتعلق بالفساد.

وأوضح البيان أن الحزب عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة حيث زكى 357 عضوا في المجلس الوطني للحزب ميهوبي لقيادة الحزب في المرحلة القادمة كأمين عام بالنيابة.

وأضاف أن مهمة المسؤول الجديد للحزب تتمثل أساسا في تسيير شؤون الحزب استعدادا للمواعيد الانتخابية المقبلة بالإضافة إلى التحضير للمؤتمر القادم من أجل انتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة.

وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي بقي دون مسؤول عقب سجن أمينه العام ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي كان يشرف على تسيير شؤونه حيث كان أحد التشكيلات الفاعلة في التحالف الرئاسي الذي ساند ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.