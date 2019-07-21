السعودية: إستراتيجية رياضية جديدة بموازنة تبلغ 5ر2 مليار ريال

اعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت عن استراتيجيتها الجديدة الخاصة بقطاع الشباب والرياضة ودعم الاندية الرياضية بموازنة تبلغ 5ر2 مليار ريال (نحو 667 مليون دولار).

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الامير عبدالعزيز الفيصل في مؤتمر صحفي ان الاستراتيجية تعمل على تشغيل وتطوير الأندية الرياضية السعودية لضمان استدامتها إداريا وماليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونشر الألعاب المختلفة.

وأوضح الفيصل ان الاستراتيجية تقوم على إيجاد نظام حوكمة مالية وإدارية ستكون معها الأندية قادرة على جذب المستثمرين بما سيساهم بشكل كبير وفعال بزيادة مداخيلها المالية.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية قد عقد في وقت سابق اليوم اجتماعا مع رؤساء الأندية السعودية قبل انطلاق المؤتمر أطلعهم فيه على وضع الأندية الرياضية.

وكشف عن وجود ثغرة كبيرة بين النتائج العامة والمنظومة الإدارية فيها وضعف مستوى الحوكمة لديها بالإضافة إلى العجز المالي الكبير في الكثير من الاندية.