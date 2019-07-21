إيران تجبر ناقلة نفط جزائرية على التوجه نحو مياهها الإقليمية

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن ناقلة النفط تابعة لسوناطراك أجبرت على تغيير وجهتها نحو المياه الإقليمية الإيرانية من قبل حراس السواحل للبحرية الإيرانية عندما كانت عابرة لمضيق هرمز، حسبما أعلنته السبت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك.

وأوضحت الوكالة أنه “في يوم الجمعة، 19 يوليو 2019 على الساعة 7 و30 دقيقة مساء ( 30 : 19) بتوقيت الجزائر ، أجبرت قوات خفر سواحل البحرية الإيرانية ، الناقلة النفطية “مصدر” التي تبلغ طاقتها 2 مليون برميل والتابعة لسوناطراك والتي كانت عابرة عبر مضيق هرمز ، على البحار إلى المياه الإقليمية للسواحل الإيرانية”.

وأضافت أن “السفينة كانت متجهة إلى تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة بالمملكة العربية السعودية) لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC)”.

وعلى إثر ذلك، تم على الفور إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية، إلى أن تتم معالجة هذه القضية.