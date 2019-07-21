زيدان: من الجيد للجميع رحيل بيل

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، رحيل الويلزي جاريث بيل عن الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وقرر “زيزو” استبعاد بيل من مواجهة بايرن ميونخ الودية التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء، والتي خسرها الملكي بنتيجة (3-1)، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.



وقال زيدان، خلال مؤتمر صحفي: “بيل غاب عن المشاركة لأن النادي يعمل على إتمام رحيله، وإذا كان بإمكانه المغادرة غدًا سيكون أفضل”.



وأضاف: “هذا ليس شيئًا شخصيًا، ولا توجد لدي مشكلة معه، لكنني أتخذ القرارات، ويأتي وقت يتعين عليك فيه إجراء تغييرات، ومن الجيد للجميع رحيل بيل، وهذا قرار المدرب، وأيضًا اللاعب يعرف الوضع”.



وعن أداء فريقه ضد بايرن، أجاب: “لقد كانت مباراة إيجابية، وسارت الأمور بشكل جيد، وبالشوط الثاني قمت بتغيير الفريق بالكامل، وواجهنا مشاكل في الضغط”.



وتابع: “كوبو؟ إنها مباراته الأولى، ونحن لسنا سُعداء بالهزيمة، وبالتأكيد كنا نرغب في الفوز، لكن هدفنا هو أن نكون جاهزين للمباراة الرسمية الأولى”.



وواصل: “نحن في مرحلة التحضير، وفي المباراة الثانية هناك العديد من التغييرات، وبالنسبة لي ليس الأكثر أهمية من بدأوا المباراة”.



واختتم بالحديث عن موقف الكولومبي خاميس رودريجيز، قائلا: “هو ليس هنا معنا، وأنا أهتم فقط باللاعبين الموجودين معي”.