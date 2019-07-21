اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الأحد مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت ايمان عريقات.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الكويت ومنظمة الهجرة الدولية حيث أشادت عريقات بجهود الكويت الرائدة في العمل الإنساني.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين.