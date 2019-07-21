دعا قنصل الكويت العام في جدة وائل العنزي اليوم الاحد المواطنين الكويتيين وحجاج الكويت إلى الالتزام بإرشادات السلطات السعودية وتعليماتها الواجب اتباعها أثناء موسم الحج.

واكد القنصل العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الجهات السعودية المختصة بدأت اليوم منع دخول المعتمرين والزوار الى مكة المكرمة من غير حجاج بيت الله الحرام إضافة الى منع دخول الاشخاص غير المرتبطين بحملات الحج والمركبات من خارج المملكة ما لم تحمل تصريح دخول خاصا بالمركبات.

وقال ان التعليمات الخاصة بموسم الحج للعام الحالي (2019 – 1440) تنص على اهمية استخراج تصاريح الحج وإبرازها عند الوصول إلى منافذ السعودية وعند الطلب من رجال الامن في النقاط الأمنية المختلفة.

ودعا حجاج الكويت كافة إلى اهمية أخذ التطعيمات اللازمة من مراكز الكويت الصحية قبل قدومهم لتأدية مناسك الحج للوقاية من الامراض المعدية.

كما طالب ضيوف الرحمن من حجاج الكويت بضرورة الحرص على وثائق السفر والممتلكات والوثائق المهمة من الضياع مشددا على عدم توزيع أي مطبوعات او منشورات اثناء موسم الحج إلا بعد إجازتها من وزارتي الاعلام والثقافة السعوديتين.

وذكر القنصل العنزي ان القنصلية الكويتية في جدة خصصت الرقم (00966535571133) لخدمة حجاج الكويت في حالات الضرورة والطوارئ.