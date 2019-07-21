أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية عن إيداع معاشات المتقاعدين في حساباتهم بالبنوك في 5 أغسطس المقبل وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد إلى أن هذا التوجه جاء للتسهيل على المتقاعدين ولتمكينهم من تلبية احتياجاتهم لاستقبال العيد.

وهنأت المؤسسة القيادة السياسية والشعب الكويتي وعموم المقيمين على أرض الكويت بحلول عيد الأضحى المبارك.