أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد عن توزيع كوبونات عيد الأضحى المبارك لصالح 1150 أسرة محتاجة داخل البلاد بقيمة 30 دينار كويتي لكل كوبون (نحو 100 دولار أمريكي) وذلك ضمن حملتها السنوية الخيرية (عيدكم مبارك).

وقالت مديرة إدارة المساعدات المحلية في الجمعية مريم العدساني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الحملة تهدف الى إظهار البسمة والفرحة على وجوه الاطفال والنساء وكبار السن مؤكدة حرص الجمعية على مشاركة الأسر المحتاجة والتخفيف عنهم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضافت العدساني أن المستفيدين من المساعدات سيتوجهون لشراء كسوة العيد من المحلات المخصصة لتغطية احتياجات الأطفال الأيتام والأسر المتعففة بمناسبة عيد الأضحى بما يسهم في إرساء روح البهجة على الجميع.

وأوضحت أن المساعدات التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة داخل الكويت تشمل الأرامل والأيتام والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن ومحدودي الدخل.

وأشارت إلى اهتمام الجمعية بمد جسور التعاون والشراكة الإنسانية والخيرية مع المحسنين الذين يدعمون جهودها الإنسانية لتصل تبرعاتهم إلى المحتاجين والشرائح الاخرى في المجتمع.

ولفتت إلى أن الجمعية تستقبل الصدقات والزكاة من المواطنين لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين داخل البلاد منوهة بعطاء الكويت الذي لن يتوقف عن مساعدة المحتاجين سواء داخلها أو خارجها.