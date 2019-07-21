وفيات يوم الاحد 21 يوليو 2019

غازي مبارك الشهري، «85 عاماً»، شيع، الرحاب، ق1، ش26، م5، ت: 99548202 – 66442213.

سعاد محمد عبدالله الصيبعي، أرملة نجم عبود بهبهاني، «62 عاماً»، شيعت، للرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، للنساء: بنيد القار، الحسينية الزينبية، «العزاء ابتداء من يوم الاثنين»، ت: 99467716.

خالد عبداللطيف محمد الخليفة، «67 عاماً»، شيع، للرجال: الخالدية، ديوان الخليفة، ق1، ش حضرموت، للنساء: الأندلس، ق12، ش2، م12، ت: 66252443 – 99602323 – 66616624.

نور عبدالرحمن نهار الشمري، «31 عاماً»، شيعت، للرجال: الجهراء، النسيم، ق1، ش38، م50، للنساء: صباح السالم، ق10، ش2، ج4، م45، ت: 94447575.

عبدالعزيز إبراهيم حمد الريس، «93 عاماً»، شيع، السلام، ق2، ش213، م29، ت: 97167574.

علي محمد الغيث، «86 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الاثنين، للرجال: العديلية، ق1، ش16، م16، ت: 99832746.