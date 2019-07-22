البديّح: جهود كبيرة بذلتها “الأوقاف” لنجاح “الحج الميسّر”

أشاد المحامي حمد البديّح بجهود وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية من أجل تيسير الاجراءات والمتابعات للتأكد من قيام الحملات الكويتية بواجبها المنوط بها تجاه حجاج بيت الله الحرام القادمين من الكويت.

ولفت البديّح الى الاهتمام والمتابعة الحثيثة من معالي وزير الأوقاف د.فهد الشعلة ووكيل الوزارة ورئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي لكل ما يصب في راحة وتيسير أداء مناسك الحج على الحجاج الكويتيين وغيرهم من المقيمين.

وأضاف البديّح مشيداً بالجهود التي تبذلها بعثة الحج الكويتية وكذلك مبادرة “الحج الميسّر” التي قبلت جميع الكويتيين المتقدمين اليها هذا العام كتجربة أولى ، اضافة الى تيسير الحج على فئة “البدون” في الكويت من خلال المساعدات المالية التي تقدمها الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة الكويتي..

وفي المنوال ذاته شكر البديّح حكومة خادم الحرمين الشريفين مشيرا الى الجهود الكبيرة التي تبذلها لخدمة ضيوف الرحمن من جميع دول العالم دون تفرقة بين الحجاج وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم مؤكداً أن ذلك ليس بغريب على الاخوة المسؤولين في المملكة العربية السعودية حيث لمس الجميع حسن الضيافة طوال السنوات الماضية.