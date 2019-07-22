إعلم أيها القارئ

إعلم ايها القارئ..

يا من نشئت في بيئةٍ معي..

إعلم أن هناك بيئات اخرى تختلف عن بيئتك في العادات والتقاليد..

إعلم أن هناك من يخالفك في المزاج والذوق ولولا إختلاف الأذواق لبارت السلع!

إعلم أن هناك فتوى أُخرى غير تلك التي تستند عليها.. وأنه يوجد العديد والعديد من التفاسير!!

إعلم أن الحقيقة ليست حِكراً لك فالحقيقة كالأهرام لها عدة اوجه..

أنت ترى الحق من هذا المنظور غيرك له منطور آخر..

أنت بالنسبة لك أن هذا هو الحق غيرك يرى ببطلانه..

إعلم جيداً أيها القارئ العزيز أن الخلاف موجود منذ الأزل، لكن إحترام المخالف لم يكن موجوداً دوماً.. فكن أنت من توجده في زمانك هذا .. زمانك الذي تمتلئ فيه الأرضُ دماً من أجل خلاف مذهبي، ديني، سياسي!!

ما الذي يضُرنا لو جربنا أن نحترم المختلف عنا في اللون او الجنس او العرق او الفكر او الدين؟

طبعاً لن يحصل شيء إلا المزيد من المحبه والإخاء..

إعلم أن الأمم التي سادت تلك التي تقبلت الآخر والأمم التي بادت هي التي قمعت الآخر.. ولكن من هو الآخر؟

الآخر هو انا وانتَ وانتِ وانتم وانتما وكل الضمائر

الآخر هم نحن.. لا يريد أحد منكم أن يُقمع صوته ويُمنع من الكلام.. كما لا يتمنى ذلك المختلف عنك

فلندافع جميعنا عن بعض نحن المختلفون وهذا هو الحل الأسمى..

وفي الختام السلام.

عبدالعزيز السيف

‪@A_AlSaif1 ‬