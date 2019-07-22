حصل فريق لعبة الجودو في نادي (الكويت) الكويتي على ميدالية برونزية في منافسات فرق الناشئين لترتفع حصيلته من الميداليات إلى 12 في ختام بطولة (غرب آسيا للجودو 2019) للفئات العمرية اليوم الاثنين.

وقال مدرب فريق (الكويت) جمال فريد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نادي الكويت حصل على المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة على مستوى فرق الناشئين بعد حصده الميدالية البرونزية.

وأضاف فريد أن فريق الجودو استطاع احتلال المركز الأول في الترتيب العام في منافسات فردي الأشبال بعد حصوله على ست ميداليات منها أربع ذهبيات في اليوم الأول من البطولة كما احتل المركز الثاني في الترتيب العام لمنافسات فردي الناشئين بخمس ميداليات منها ذهبيتان في اليوم الثاني.

وعن أجواء المنافسات في البطولة أشار إلى أنها اتسمت بالندية بين الفرق المشاركة مبينا أهمية اكساب اللاعبين الأشبال والناشئين والشباب الخبرة عبر الاحتكاك في البطولات الإقليمية.

وأضاف أن بطولة غرب آسيا “فرصة ملائمة” لتهيئة اللاعبين للاستعدادات المستقبلية وأهمها البطولة العربية التي ستقام في تونس مطلع سبتمبر المقبل.

وشارك في البطولة أيضا نادي القادسية الكويتي واستطاع الحصول على ميدالية ذهبية واحدة وأخرى فضية وأربع فضيات في منافسات فردي الأشبال وفضية وبرونزية في منافسات فردي الشباب.

كما شاركت في البطولة التي اختتمت منافساتها اليوم الاثنين فرق ومنتخبات من عشر دول هي العراق وقطر والسعودية والامارات واليمن وفلسطين ولبنان وسوريا إلى جانب الكويت والأردن.