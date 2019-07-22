وفيات يوم الاثنين 22 يوليو 2019

شريفة سالم حسين العيناتي، «82 عاماً»، شيعت، للرجال: العدان، ق7، ش7، م65، للنساء: قرطبة، ق2، ش2، 53، ت: 99037505.

بيبي إبراهيم بوشهري، أرملة أحمد جاسم ماجكي، «78 عاماً»، شيعت، للرجال: الدسمة، مسجد النقي، للنساء: المنصورية، ق2، ش29، م23، ت: 97533777.

أريام جراح عبدالله جعفر، «عام»، شيعت، العزاء بالمقبرة، ت: 99850001.

فاطمة محسن سليمان المطيري، أرملة خليفة مجبل سنافي الجدعي المطيري، «55 عاماً»، شيعت، للرجال: القصور، ق2، ش15، م9، للنساء: القصور، ق2، ش15، م9، ت: 99885919.

سعد سمران البطحاني، «84 عاماً»، شيع، للرجال: جابر الأحمد، ق2، ش201، 409، للنساء: الرابية، ق1، ش34، م10، ت: 99533340.

نعيمة محمد محمد سليم، «67 عاماً»، شيعت، للرجال: كيفان، ق6، ش عبدالحميد الصانع، م23، للنساء: كيفان، ق6، ش60، م5، ت: 69696869.3

غنيمة عبدالله علي الحقان، أرملة محمد صالح العنيزي، «81 عاماً»، شيعت، للرجال: السرة، ق4، ش الأول، م21، ديوان العنيزي، للنساء: السرة، ق4، ش1، م23، ت: 90044021.

روان نواف الجيران، «26 عاماً»، شيعت، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش صنعاء، م13، للنساء: مشرف، ق5، ش12، 32، ت: 99477991 – 99881753.