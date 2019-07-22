حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 23 يوليو 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلاً:
حار إلى حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 35°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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