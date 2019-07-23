ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 31ر1 دولار في تداولات أمس ليبلغ 64ر64 دولار أمريكي مقابل 33ر63 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين مع تخوف المستثمرين من تعطيلات محتملة للامدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 79 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 26ر63 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 59 سنتا ليصل الى مستوى 22ر56 دولار.