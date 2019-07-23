قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ان حجم الثقة المتنامية بين العراق والكويت صار اكبر بكثير من حجم المخاوف السابقة بين البلدين.

وذكر عبد المهدي في لقاء مساء امس الاثنين مع عدد من الفضائيات العراقية منها (العراقية) ان “حجم الثقة المبنية والمشتركات الكبيرة والافاق المستقبلية اكبر بكثير من المخاوف ومن المعوقات بين البلدين”.

وأتبع “ما بيننا والكويت من مشتركات لم يكن موجودا في اي وقت سابق.. رغم انه لاتزال هناك بعض المشاكل العالقة”.

واكد ان سياسة حكومته تعتمد على تشخيص المشتركات وتعظيمها بدل عن الركون الى نقاط الخلاف.

وتطرق عبدالمهدي الى علاقات بلاده ببقية دول الجوار منوها بتطورها بمرور الوقت بما في ذلك العلاقات مع المملكة العربية السعودية وايران وتركيا.

ويأتي تصريح عبد المهدي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات العراقية – الكويتية تطورا ملحوظا تتوج بزيارة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى بغداد في ال19 من يونيو الماضي في زيارة وصفت بالتاريخية.

وقام وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان بزيارة الى البصرة قبل خمسة ايام والتقى نظيره العراقي محمد العاني في اطار سعي البلدين لافتتاح منطقة تجارية حرة وتطوير المنافذ الحدودية بينهما بهدف زيادة حجم التبادل التجاري.