قالت مدير ادارة الرعاية الاسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية حياة الفيلكاوي ان الوزارة قررت الغاء وقف صرف المساعدات عن غير المحدثين لبياناتهم على ان يبدأ وقف الصرف اعتبارا من شهر سبتمبر.

واضافت الفيلكاوي في تصرح صحفي اليوم الثلاثاء ان القرار صدر بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز مضيفة انه قرر ايضا تمديد مهلة تحديث بيانات مستحقي المساعدات الاجتماعية حتى نهاية شهر اغسطس المقبل.

وأوضحت ان الوزارة كانت قد امهلت المستحقين للمساعدات الاجتماعية من الذين لم يحدثوا بياناتهم وعددهم اكثر من 8 آلاف مهلة الى نهاية 30 يونيو الماضي لافتة الى ان عدد من حدثوا بياناتهم بلغ 2384 حالة فقط.

وشددت على ضرورة ان يراجع غير المحدثين لبياناتهم الوحدات الاجتماعية التابعة لهم في الفترة المتبقية من المهلة الجديدة لاتمام تحديث البيانات وتفادي وقف مساعداتهم في شهر سبتمبر.

وذكرت الفيلكاوي ان اجمالي من تم صرف مساعداتهم هذا الشهر بلغ 36358 حالة من اصل نحو 43 الف حالة تستحق المساعدات مشيرة الى وجود 6 آلاف حالة سيصرف لها في الايام المقبلة.