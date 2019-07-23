أكد نائب رئيس الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية مغير الشمري استعداد وزارة الصحة لخدمة الحجاج الكويتيين عن طريق عيادات طبية مجهزة بالكامل في جميع المشاعر المقدسة.

جاء ذلك في تصريح للشمري على هامش اللقاء التنويري لفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الذي اقيم اليوم الثلاثاء في وزارة الصحة.

وقال الشمري ان أول بعثة مقررة للذهاب الى المملكة العربية السعودية ستكون بتاريخ 26 من الشهر الحالي والدفعة الثانية ستصل في الاول من شهر اغسطس المقبل.

وأشار الى ادخال برنامج الرعاية الصحية الأولية الإلكتروني ضمن الخدمات الطبية التي تقدم للحجاج اذ يتم من خلاله رؤية سجل الحاج الصحي والأمراض التي يعاني منها.

واضاف أن هذا البرنامج يهدف إلى التسهيل على أطباء فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية لمعرفة الحالة الصحية للحاج مشيرا الى النجاح الذي حققه البرنامج في السنة الماضية.

ولفت الى ادخال جهاز فحص انزيمات القلب ضمن الخدمات الجديدة بعيادات الفريق وذلك للتأكد من صحة وسلامة المريض.

وبين ان هناك تنسيق مع السلطات الصحية السعودية لنقل المرضى الكويتيين الذين قد يحتاجون دخول مستشفى علما ان التنسيق لنقل المرضى يشمل جميع المستشفيات في مكة المكرمة اضافة الى السماح للكوادر الطبية الكويتية بمتابعة المرضى الكويتيين عقب دخولهم المستشفى.

وأكد الشمري ضرورة اخذ التطعيمات اللازمة قبل المغادرة الى الحج قبل السفر بعشرة ايام الحرص على استلام بطاقة التطعيم وتقديمها عند الطلب في المراكز الحدودية للملكة العربية السعودية.