وفيات يوم الثلاثاء 23 يوليو 2019

فتحية أبوالفتوح أبوالفتوح شرف، زوجة محمد جريد الشلاحي، «66 عاماً»، شيعت، صباح السالم، ق13، الشارع الثاني، ج6، م40، ت: 55305995 – 99959581.

نجاة عبدالله صالح الناصر، زوجة عبداللطيف عباس القلاف، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: بيان، ق12، ش1، ج8، م50، ت: 96088838.

منيرة ناصر الطميان، أرملة عبدالله فهد اللافي، «83 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، للرجال: الجهراء القديمة، شارع عبدالله بن جدعان، ديوان صعب عبدالله اللافي، م70، للنساء: الجهراء القديمة، ق1، ش3، م142، ت: 96666344 – 66777306 – 99723787.

سليمة جبار بداي، «78 عاماً»، شيعت، للرجال: الرقعي، مسجد الإمام المهدي، للنساء: جابر الأحمد، ق1، ش146، م446، ت: 99898962 – 98888883.

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