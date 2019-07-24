وضع المعهد الملكي البلجيكي للارصاد الجوية اليوم الأربعاء بلجيكا لأول مرة تحت تحذير أحمر بعد موجة الحر الجديدة التي تشهدها وينطبق هذا على البلاد بأكملها باستثناء الساحل.

ويأتي هذا التحذير في اعقاب توقعات درجات الحرارة القياسية في الأيام القليلة المقبلة في البلاد.

ومن المتوقع ان تصل درجات الحرارة اليوم في بلجيكا الى 38 درجة سيلزية في بعض المناطق فيما من المتوقع ان تبلغ درجات الحرارة 40 درجة سيلزية غدا الخميس.

ويعني التحذير الاحمر ان يتخذ جميع السكان تدابير وقائية لحماية انفسهم من الشمس والحرارة العالية ومنها الاكثار من شرب المياه.