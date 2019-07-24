“البلدية”: الأعلام التي تم تداولها بمواقع التواصل معده للإتلاف

كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو يخص أعلام معده للإتلاف لأنها غير مطابقة للمواصفات الفنية لعلم الدولة .

وقالت انه من باب الشفافية لتوضيح هذا الموضوع وإزالة كل لبس تسبب فيه محتوى هذا الفيديو عند السادة المواطنين في الوقت الذي نشد فيه على دور كل مواطن غيور اتجاه البلد وعلم الدولة نود تبيان الحقائق

اولا:

إعتماد الشروط والمواصفات الفنية لأعلام دولة الكويت تستند على القانون الصادر بشأن العلم رقم 26 لسنة 1961.

ثانيا :

هناك آلية اتلاف تتبعها بلدية الكويت مع مختلف المواد بما فيها التعامل مع الأعلام غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفنية والتي ظهرت في الفيديو المتداول وفق اجراءات تتم عبر الادارة المختصة ممثلة بإدارة شئون البيئة للقيام بعملية الاتلاف المعتمدة.

ثالثا :

نظرا لعملية الترميم التي تجري حالياً لعدد من مباني مستودعات البلدية ترتب عليه نقل محتويات تلك المستودعات لحين الانتهاء من عملية الترميم بالكامل .

رابعا :

أن الملفات التي ظهرت في الفيديو المتداول هي ملفات منتهية الاستخدام تخضع لآلية تحدد كيفية التعامل معها لحين تنفيذ عملية الإتلاف من قبل إدارة شئون البيئة.

ودعت بلدية الكويت الجميع لتحري المصداقية وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تجنبا لاثارة اي لغط لدى الراي العام بخلاف الحقيقة بما يخدم المصلحة العامة .