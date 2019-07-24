وفيات يوم الاربعاء 24 يوليو 2019

صفرى محمد ملا عباس البلوشي، 66 عاما، «شيع»، الجابرية، ق11، حسينية البلوشي، تلفون: 66771779، 66220062.

دغمه عبدالله ناصر الشثن العجمي، أرملة/شبيب محمد فالح آل حويل العجمي، 78 عاما، «شيعت»، رجال: سعد العبدالله، ق7، ش701، م11، تلفون: 99807176، 66077199، نساء: سعد العبدالله، ق8، ش868، م25، تلفون: 60003558.

نعمت عبدالكريم عبدالرحمن النعمة، 70 عاما، «شيعت»، رجال: ديوان النعمة، ضاحية عبدالله السالم، ق1، شارع نصف اليوسف، ج16، م8، تلفون: 99844457، نساء: مشرف، ق2، ش7، م13، تلفون: 99877832.

عبدالهادي حمد عواد الهديلان السعيدي، 5 سنوات، «شيع»، رجال: القصر، ق3، ش5، ج14، م371، أزرق7، تلفون: 55501856، 99361535.

خليفه سالم خلف اللنقاوي، 81 عاما، «يشيع بعد صلاة عصر غد الخميس»، رجال: القرين، ق3، ش36، م16، تلفون: 99416911، نساء: بيان، ق8، الشارع الأول، ج7، م10.