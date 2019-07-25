أعلن الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء الكويتية خليفة الفريج ان انتاج المياه العذبة من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في النصف الأول من العام الحالي بلغ (74680) مليون جالون امبراطوري وفق معدلاته الآمنة.

وقال الفريج في تصريح صحفي اليوم الخميس ان مخزون المياه الاستراتيجي بلغ معدلات آمنة منتصف العام الحالي في محطات التقطير الموزعة على انحاء البلاد وهي محطات الصبية والدوحة الغربية والدوحة الشرقية والزور الجنوبية والزور الشمالية والشعيبة الجنوبية والشعيبة الشمالية والشويخ.

وأوضح ان استهلاك المياه العذبة في النصف الأول من عام 2019 بلغ نحو (74722) مليون جالون امبراطوري بنسبة استهلاك أقل 2 في المئة عن النصف الأول من عام 2018 مبينا ان ذلك يعد أحد مؤشرات انشطة الترشيد التي تقوم بها الوزارة بكافة قطاعاتها المختلفة.

وذكر ان برامج الصيانات الخاصة بوحدات التقطير انتهت قبل فترة الصيف الحالي حسب البرنامج المعد لها اذ تم عمل صيانة ل57 وحدة تقطير من قبل كوادر هندسية وفنية فى قطاع الصيانة مؤكدا استمرار تشغيل وحدات التقطير على مدار الساعة.