ما إن أعلنت الرئاسة التونسية صباح اليوم الخميس عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حتى تهافتت مختلف الشخصيات السياسية التونسية على وسائل الإعلام معبرة عن تعازيها للشعب التونسي وداعية إلى “احترام مبدأ استمرار الدولة”.

في هذا السياق قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجة الوطنية لإعداد مراسم دفن الفقيد الباجي قائد السبسي إن “تونس قدمت صورة كبيرة للعالم في التداول السلمي والسلس للسلطة”.

وأكد أن هذه الصورة هي التي تليق بتونس والتي يجب إظهارها والتي تعكس تضامن الشعب التونسي معتبرا أن وفاة قائد السبسي “خسارة كبيرة لتونس”.

من جهته دعا رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي (وهو الغريم السياسي للباجي قائد السبسي) إلى مزيد من الهدوء وضبط النفس وتحلي الجميع بروح المسؤولية تجاه الوطن وسلامته وذلك على إثر وفاة الرئيس قائد السبسي مشددا على ضرورة “تناسي في هذه الظروف كل ما يفرقنا” وأن “الموت يلغي كل الخصومات” ومطالبا بالتمسك بالدستور وبمؤسسات الدولة.

وتوجه المرزوقي بأصدق التعازي لعائلة الرئيس الراحل وأصدقائه وللشعب التونسي متعهدا بالمشاركة في جنازته المزمعة يوم السبت المقبل.

في السياق ذاته قال رئيس حركة (النهضة) راشد الغنوشي “أصبنا بمحنة ومصاب عظيم بفقدان تونس قائدها وعمدة من النظام الجمهوري والدولة جمع بين التأسيس للدولة ثم دمقرطتها” مشيرا إلى ان الباجي قائد السبسي يتمتع بحكمة جعلته قائدا بارزا للمسار التوافقي الذي يحكم تونس إلى اليوم.

وأضاف الغنوشي “لا يعزينا في هذا الرجل إلا انه ختم حياته بدعوة الناخبين ووضع تونس على طريق الانتخابات” معتبرا أن الفقيد كان يمارس السياسة برؤية شاملة لتونس وتكريس استقلالها ولا يغرق في الملفات والتفاصيل بل ينظر إلى المسار العام.

من جانبه أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر تنظيم نقابي) نور الدين الطبوبي أن “التضامن الوطني مطلوب في هذه الفترة ويجب أن تستمر المسيرة” مشددا في تصريح صحفي بالبرلمان التونسي على أن تونس دولة القانون والمؤسسات وأن المسار الديمقراطي لابد أن يتواصل. واعتبر الطبوبي أن “اعتدال الشعب التونسي وتمسكه بالنظام الجمهوري وبالخيار الديمقراطي هو مكسب في عقلية مجتمعية مثل تونس فلا خوف على تونس”.

ودعت جمعيات ومنظمات تونسية في بيانات متفرقة اليوم الخميس إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى التحلي بروح المسؤولية والتمسك بالدستور وبقيم الجمهورية متقدمة بالتعازي إلى عائلة الفقيد والشعب التونسي.

وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من جانبها جميع الأطراف السياسية والمدنية إلى التحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن وسلامته ومناعته في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها تونس وشعبها مشددة على ضرورة التمسك بالدستور ومؤسسات الدولة الشرعية واحترام القانون.

وعبرت نقابة الصحفيين في بيان لها عن يقينها “بأن تونس لديها ما يكفي من الحكمة والمسؤولية لتجاوز هذه المحنة بسلام” داعية التونسيات والتونسيين ليكونوا حراسا للجمهورية ودستورها ولمكتسبات الثورة.

كما أكدت 19 منظمة من منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك على التماسك والتكاتف وراء قيم وأسس الجمهورية والثقة في قدرة التونسيين على الانتصار للمصلحة العامة والمسؤولية الوطنية.

وتوفي في وقت سابق اليوم الخميس الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة الذي نقل إليه أمس بعد تدهور حالته الصحية.